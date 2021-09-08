В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции не перестает вызывать беспокойство. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей, сообщает ТАСС.

«Мы достигли плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4 — 4,5 миллиона случаев заражения и регистрируется порядка 67-68 тысяч смертей», — отметила она.

По ее словам, ситуация вызывает обеспокоенность. «Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней», — сказала Мария ван Керкхове.

Обеспокоенность ситуацией с коронавирусом также выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться. В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости», — сказал он.

По мнению специалиста, это говорит о большом потенциале вируса. Ситуацию осложняет, что в некоторых странах достаточно вакцин, однако люди не хотят делать прививки. В то время как в других странах наблюдается недостаток вакцин.