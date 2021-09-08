21:54
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции не перестает вызывать беспокойство. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей, сообщает ТАСС.

«Мы достигли плато, однако оно находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4 — 4,5 миллиона случаев заражения и регистрируется порядка 67-68 тысяч смертей», — отметила она.

По ее словам, ситуация вызывает обеспокоенность. «Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней», — сказала Мария ван Керкхове.

Обеспокоенность ситуацией с коронавирусом также выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться. В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости», — сказал он.

По мнению специалиста, это говорит о большом потенциале вируса. Ситуацию осложняет, что в некоторых странах достаточно вакцин, однако люди не хотят делать прививки. В то время как в других странах наблюдается недостаток вакцин.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206406/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободна 491 койка в медучреждениях Бишкека
Мэрия Бишкека провела флешмобы, чтобы призвать горожан вакцинироваться
После COVID-19 может понадобиться повторная госпитализация. Причину назвал врач
COVID-19 в мире. Заразились более 221,8 миллиона, умерли более 4,5 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 855 человек, 282 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В КР выявили 97 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 176 779
Турция передаст Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины против COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 244 койки в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на допрос в МВД
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
21:44
В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости...
21:23
В Токмаке задержали подозреваемого в грабеже
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 сентября: снизится дневная температура
20:46
Первый кыргызско-якутский словарь издал гражданин КР, живший в Республике Саха
20:21
Сохраним «Слоников». Верховный суд отменил договор аренды участка