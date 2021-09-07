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Общество

500 детей-сирот Иссык-Куля получили помощь от компании «Кумтор»

Продуктовые наборы от «Кумтор Голд Компани» получили 500 детей-сирот и с ограниченными возможностями здоровья из 38 сел Тюпского, Ак-Сууйского, Джети-Огузского районов и города Каракола Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, в благотворительной акции помогли активисты из общественного фонда «Боорукер Бол», который напрямую работает с жителями региона, нуждающимися в помощи.

«По поручению внешнего управляющего Тенгиза Болтурука мы привезли подарки детям Тюпского, Джети-Огузского, Ак-Сууйского районов и Каракола. Это помощь от чистого сердца», — сказал представитель компании Кенешбек Дуйшембиев.

Начальник управления труда и социальной защиты населения Каракола Улан Иетпеков отметил, что поддержка нуждающихся детей, включая воспитанников социальных учреждений, крайне важна.

«Кумтор» выделил подарки детям-инвалидам и детям-сиротам в возрасте до 13 лет, состоящим у нас на учете», — сказал он и поблагодарил руководство компании.

Как отмечает пресс-служба, благотворительный фонд направил благодарственное письмо Тенгизу Болтуруку за помощь в поддержке нуждающихся.

Кенешбек Дуйшембиев подчеркнул, что компания «Кумтор» поддерживает усилия властей страны в помощи уязвимым слоям населения.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206322/
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