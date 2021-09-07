В Шотландии обнаружили загадочные шары, которым 4 тысячи лет

В многокамерной гробнице на Оркнейских островах в Шотландии археологи нашли два таинственных полированных шара. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Отмечается, что возраст находки оценивается более чем в 4 тысячи лет. Ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии ведут раскопки на острове в заливе Треснесс с 2017 года. Кроме шаров они нашли останки людей и животных, керамику и каменные ножи, молотки, наконечники, крышки для горшков и другие артефакты.

Шары диаметром около 5 сантиметров имеют идеальную сферическую форму и, по словам ученых, красивую отделку. Для чего они предназначались, пока непонятно. Возможно, их использовали для ритуалов и гаданий или для обработки кожи, или как оружие. Всего на Оркнейских островах обнаружено около 20 подобных шаров.