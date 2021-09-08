Налоговый кодекс. Налоги на Google и такси, cashback и дистанционные проверки

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение новую редакцию Налогового кодекса. О том, что он будет меняться, говорили почти год, но конкретика появилась только сейчас.

Новый Налоговый кодекс предлагают ввести в действие с 1 января 2022 года.

Редакция 24.kg представляет основные изменения, которые предусматривает документ.

Зачем нужен новый кодекс

Новый Налоговый кодекс — это не очередная странная идея главы Минэкономфина Акылбека Жапарова. Этого требовали давно и эксперты, и бизнес-сообщество. Ведь в действующий кодекс столько раз вносились поправки, что разобраться в нем крайне сложно.

Анализ показал, что основные проблемы действующего Налогового кодекса — сложности процедур администрирования, регистрации и ликвидации компаний, сдачи отчетности, неясности и противоречия, которые дают возможность произвольного принятия административных решений государственными органами, отсутствие качественной оценки эффективности налоговых льгот.

При этом точность и простота налогового администрирования — залог возвращения бизнеса из тени.

Отдельным, часто поднимаемым вопросом бизнеса является порядок проведения налоговых проверок. По итогам работы межведомственной рабочей группы отметили, что в целом структура и принципы Налогового кодекса не должны подвергаться коренной переработке. Но он должен быть оформлен в новой редакции с учетом современного практического подхода в налоговом администрировании.

При этом предлагают вносить изменения в Налоговый кодекс не более раза в год. Вступать в силу они будут с 1 января следующего календарного года. Исключение составит возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

Меньше налогов — больше выгоды

Минэкономики и финансов предлагает два основных режима налогообложения — общий и упрощенный. Общий предусматривает основные налоги: на прибыль, с продаж (НсП), добавленную стоимость (НДС) без регистрационного порога.

Все предприниматели, которые входят в этот режим, будут считаться плательщиками НДС.

Касаться он будет крупного бизнеса с оборотом свыше 30 миллионов сомов. Авторы уверены, что такой режим станет удобным для экспортеров. Они получат возможность принять к зачету НДС за приобретенные материальные ресурсы.

А вот для малого и среднего бизнеса систему налогообложения предлагают упростить и оставить единый налог. Сейчас те компании и предприниматели, чей оборот не превышает 30 миллионов сомов, платят налог на прибыль, с продаж и НДС на облагаемые поставки. Предположительно, под новый механизм подпадают 283 тысячи 177 налогоплательщиков, поступление налогов от которых составляет 15 320,1, или 18,2 процента от всех налогов ГНС.

«У субъектов, применяющих этот режим, будет возможность уплачивать только один налог и предоставлять один отчет на ежеквартальной основе. Сейчас единый налог применяется только субъектами малого предпринимательства, у которых объем выручки за год не превышает 8 миллионов сомов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Кешбэк и налог на Google

Это не все новшества. Есть и те нормы, которых ранее не было в Налоговом кодексе. Например, государство хочет законодательно прописать возможность стимулировать бизнес к честной работе. Речь не идет о льготах. Делать это будут через потребителей.

Предлагается внедрение возврата суммы косвенных налогов, указанной в кассовых чеках на приобретенные товары, работы, услуги (cashback).

Сумма подлежит возврату физическому лицу на счет в отечественном банке. Порядок возврата установит кабмин. Проще говоря, людям станет выгоднее покупать товары и услуги там, где стоят контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных в режиме онлайн (ККМ-онлайн).

В проекте Налогового кодекса внедряется новый подход по проведению налоговых проверок «дистанционный контроль». Он освободит бизнес от большинства камеральных и выездных налоговых проверок, снизит объем контрольных мероприятий и предполагает добровольное участие. По предложению бизнеса планируется также создание специализированных налоговых судов. В них будут рассматриваться споры между бизнесом и ГНС.

Еще одним новшеством является внедрение налогообложения электронной коммерции и НДС на иностранные компании (например Google).

Предлагается установить ставку налога на деятельность в сфере электронной коммерции в размере 2 процентов. К слову, такова на сегодня ставка для торговли в безналичной форме. Кроме того, вводится налог на добавленную стоимость для таких иностранных компаний, как Google.

Предусмотрено налогообложение и для исламских принципов финансирования. Инициаторы полагают, что это создаст условия для увеличения финансирования отраслей экономики со стороны исламских институтов и государств. В том числе предусматривается возможность получить налоговый вычет, если покупка жилья производится по исламским принципам. На сегодня законодательно такой возможности не было.

В Налоговом кодексе предусматривают льготы для швейной, ювелирной и авиационных отраслей, производства электробусов. Делают это для стимулирования видов отраслей, развитие которых власти хотят поддержать отдельно.

Новшества предусмотрены и для служб такси. В частности Минэкономики и финансов предлагает перевести их на упрощенную систему налогообложения.

Таксисты будут платить налог в процентах с каждого заказа.

В целом Налоговый кодекс содержит действительно полезные и нужные нормы. Видно, что мнение бизнеса при разработке этого документа все же учитывалось. Но не обошлось и без норм, которые уже сейчас вызывают недовольство.

О скандальных нормах нового Налогового кодекса читайте в следующем материале.