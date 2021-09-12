Топ-7 советов, как вернуться к урокам без стресса детям и родителям

После долгого отпуска всегда нелегко возвращаться к строгому режиму. Пандемия коронавируса добавила свои нюансы в жизнь кыргызстанских школьников. Почти полтора года им приходилось лавировать между онлайн- и офлайн-уроками. 24.kg выслушало советы психологов о том, как детям и родителям войти в учебный год без стресса и нервотрепки.

1 Как восстановить режим? Многие взрослые переживают, что дети школьного возраста не смогут быстро перестроиться с летнего каникулярного режима на учебный. Ведь за несколько месяцев они успели отвыкнуть от ранних подъемов и привычной дисциплины. Читайте по теме Скоро в школу. Как адаптироваться детям и учителям Психологи успокаивают: это не самая большая проблема. Дети успели соскучиться по одноклассникам и сами рады уже пойти в школу. Но, возможно, кому-то потребуется определенное время на адаптацию. Поэтому специалисты советуют пораньше ложиться спать, убрав в сторону различные гаджеты, за которыми дети летом сидели почти до полуночи. Это позволит подросткам отдохнуть, восстановиться. В первое время дети могут опаздывать на уроки из-за забывчивости, рассеянности. Можно заводить будильник раньше минут на 20-30, чтобы собраться не спеша, все вспомнить и вовремя выйти из дома.

2 Первый раз в первый класс Первоклассники — это отдельная категория, их родители переживают больше всего. Как ребенок будет привыкать к новому месту, большому коллективу, учителям? Главный совет специалистов — успокоиться и расслабиться. Школа — лишь очередной этап развития личности. Тревожась и представляя ситуацию в негативном свете, члены семьи «заражают» этими чувствами и ребенка. Возможно, в семье есть несколько школьников и накоплен некий опыт, но нужно учитывать, что сегодняшний первоклассник — это уже другой ребенок, и не нужно переносить на него негативные эмоции. Не следует заранее настраивать ребенка на сложности, давить на него и что-то требовать. Расскажите ему, как увлекательно познавать что-то новое, знакомиться с ребятами, находить новых друзей. Вспомните что-то позитивное из собственного опыта. Нужно заинтересовывать школой, а не пугать. Многие дети стеснительны, и обычный вопрос (можно ли в туалет или что делать, если забыл ручку, учебник) может стать для них настоящей проблемой. Подобные ситуации можно отрепетировать дома еще до начала уроков в школе. Важно донести ребенку, что не нужно бояться задавать вопросы и всегда можно рассказать о своей проблеме классному руководителю и попросить о помощи.

3 Создать приятные эмоции Чтобы сентябрь не запомнился детям одной обязаловкой со школой, психологи советуют организовать в это время мероприятия, которые оставят приятные ассоциации о начале осени. К примеру, позволить школьникам во время закупа к школе самостоятельно выбрать нужные к учебному году вещи и канцтовары. Те же ранец, тетрадки или набор фломастеров. Можно сходить в кино, выбраться за город, хорошо провести вместе время. Это формирует положительную эмоциональную привязку.

4 Нагрузку увеличивать постепенно Иногда родители стремятся распределить сразу весь день ученика — школа, кружки, спорт, репетиторы и дополнительные курсы. Такой подход, по мнению психологов, чреват стрессом. Переход от летнего размеренного режима к интенсивному должен быть плавным. Откажитесь временно от дополнительных занятий. К ним можно вернуться через несколько недель. Так у школьника будет время в более комфортном ритме адаптироваться к своим обязанностям.

5 Опять двойка! Многие взрослые ругают и наказывают детей за плохие оценки. Это ужасно и бесполезно. Не надо так делать, просят психологи. Оценки необязательно характеризуют ребенка как личность, как человека. Дети умеют любить родителей, безусловно, какими бы те ни были. А вот родители нередко любят детей с условиями, за что-то. Когда от ребенка всегда ждут хорошие оценки, он учится торговаться, лавировать, угождать, подстраиваться не в самом позитивном ключе. Ему ломают психику, характер. Однако нельзя и просто махнуть рукой, пустить учебу на самотек. Нужно быть предельно внимательным, прислушиваться к ребенку. Ему может не нравиться какой-то предмет, не получаться, в таком случае можно попробовать дополнительные курсы, найти репетиторов. Возможно, есть упущения и со стороны учителя. Такое тоже имеет место быть. Но требовать определенные оценки и менять свое отношение к ребенку из-за них — это жестоко со стороны родителей. Нужно понимать: у каждого свои способности и возможности, каждому свое. Ну не будет этот школьник академиком, а краснодеревщик из него получится классный. Значит, пусть делает мебель и будет счастлив.

6 С домашними заданиями помогать, но не переусердствовать Нередко оценки настолько важны для взрослых, что они сами делают домашнюю работу за детей. Чем это чревато? В единичных случаях, по словам психологов, это не страшно. Читайте по теме В гитаристы б я пошел. Что нужно знать, отдавая ребенка в музыкальную школу При этом родителям нужно объяснить ребенку, почему они помогают. Допустим, пришли поздно из гостей, ученик устал, не успевает по объективным причинам. Но если это частая практика, ребенок просто привыкнет, нагло свесит ножки и будет требовать делать за него уроки снова и снова. Ни к чему хорошему это не приведет.