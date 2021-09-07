В Кыргызстане за сутки выявили 100 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 40 случаев, Чуйской области — 26, Ошской — 3, Таласской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 682 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.