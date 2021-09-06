Цифра дня. 30 человек умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане зарегистрировали 30 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что это на пять случаев меньше, чем с 24 по 30 августа. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (16) и Чуйской области (9). Два случая отмечено в Нарынской области и по одному — в Таласской, Иссык-Кульской и Баткенской областях.

За прошедшую неделю в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.