Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 209 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 12.00 4 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;
- Национальный центр фтизиатрии — 31;
- Национальный хирургический центр — 6;
- Городская клиническая больница № 6 — 45;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 83;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 12;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 1.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 347 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.