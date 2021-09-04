Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 209 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12.00 4 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 31;

Национальный центр фтизиатрии — 31;

Национальный хирургический центр — 6;

Городская клиническая больница № 6 — 45;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 83;

Национальный центр онкологии и гематологии — 12;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 347 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.