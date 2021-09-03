Туристы из Словакии сыграли свадьбу в Кыргызстане по местным обычаям

Пара из Словакии, приехавшая на отдых в Кыргызстан, сыграла свадьбу по местным обычаям. Об этом 24.kg рассказал руководитель Кыргызской ассоциации туроператоров Кыргызстана Сергей Глуховеров.

«Молодожены — Джулиус и Андриана приехали на отдых в составе группы туристов из 13 человек. Никто из их друзей не знал, что в конце путешествия они попадут на свадьбу. Это был сюрприз. В последний день тура в Чон-Кемине туристам сказали, что неподалеку намечается кыргызская свадьба, и их пригласили в качестве гостей. Друзья поехали на место торжества на микроавтобусе, а сами молодожены остались в гостинице. Гости стеснялись, думая, что оказались на чужой свадьбе, и очень удивились, когда Джулиус и Андриана вышли к ним в свадебных нарядах», — говорит Глуховеров.

По словам главы ассоциации туроператоров, свадьба проходила с соблюдением всех национальных обычаев. Большую помощь в этом оказали местные жители. В конце церемонии жених и невеста обменялись золотыми кольцами с гравировкой Kyrgyzstan 01.09.2021. Поженившись, пара вылетела на родину ночным рейсом, чтобы там юридически оформить свой союз.