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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 260 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 260 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 3 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 23;
  • Национальный центр фтизиатрии — 29;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Городская клиническая больница № 6 — 34;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 67;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 88;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 14.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 193 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205910/
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