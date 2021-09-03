В Чолпон-Ате начнут делать операции на сердце

В городе Чолпон-Ате начнут делать операции на сердце. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, там открывается филиал Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО). «На следующей неделе начнем оперировать пациентов из Иссык-Кульской области. Сейчас еду туда в командировку», — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что работать в филиале будут местные кардиохирурги. Опытные врачи из Бишкека помогут с обучением местного персонала.