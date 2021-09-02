Успейте посмотреть. В Бишкеке прошла национальная премьера фильма «Акыркы көч»

В Бишкеке прошла национальная премьера фильма «Акыркы көч» («Дорога в Эдем») Бакыта Мукула и Дастана Жапара, который уже успел поучаствовать во многих престижных кинофестивалях, выиграл гран-при международного кинофестиваля в Дакке и специальный приз в Куала-Лумпуре.

Возле входа в кинотеатр все хотели сфотографироваться с актерами и режиссерами фильма. Последние еще и успевали получать поздравления от гостей и раздавать интервью.

На показ пришли актеры, их друзья и поклонники, члены съемочной группы, все те, кто принимал участие в создании ленты. Среди гостей был и общественный деятель, композитор Муратбек Бегалиев. С приветственным словом выступил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев.

«Акыркы көч» — не первая работа режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапара. Их дебютный фильм «Завещание отца» также завоевал несколько престижных кинопремий.

Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

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В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и Общественного фонда «Билимкана».

Напомним, мировая премьера ленты состоялась на международном кинофестивале «Темные ночи» в Таллине в ноябре 2020 года.

Наконец со 2 сентября картина выходит в кыргызский прокат.