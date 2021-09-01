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Общество

Еще 300 тысяч сомов собрали для Аруузат в посольстве Кыргызстана в России

Посольство Кыргызстана в России и фонд «Умут булагы» собрали для Аруузат более 300 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

По ее данным, 31 августа посольством совместно с общественным фондом «Умут булагы» проведен благотворительный онлайн-концерт под названием «Эгемен Кыргызстан — Аруузат үчүн».

Отмечается, что мероприятие проведено для оказания помощи в сборе недостающей суммы на покупку препарата золгенсма для юной соотечественницы Аруузат.

Советник-посланник посольства Айдит Эркин выразил надежду на скорейшее выздоровление Аруузат и призвал всех соотечественников внести свой вклад для ее выздоровления.

В онлайн-концерте приняли участие заслуженный артист КР Сыймык Бейшекеев, токмо-акын Азамат Болгонбаев, отличник культуры КР, солист Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова Аскат Мусабеков, рэп-исполнитель Бегиш и другие творческие лица.

По итогам концерта посольство соместно с фондом собрало для Аруузат более 300 тысяч сомов.

Напомним, у девочки спинальная мышечная атрофия первого типа. Ей необходим препарат золгенсма, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов. На сегодня собрано 46 процентов от всей требуемой суммы. Остается собрать еще 105 миллионов 122 тысячи 701 сом.

Сбор средств для лечения Аруузат продолжается, граждане могут перечислить желаемую сумму на счет матери девочки. Реквизиты: +79165523125, Сбербанк — 4279 3806 7744 0945, Жылдыз Ташматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205704/
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