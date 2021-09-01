Еще 300 тысяч сомов собрали для Аруузат в посольстве Кыргызстана в России

Посольство Кыргызстана в России и фонд «Умут булагы» собрали для Аруузат более 300 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

По ее данным, 31 августа посольством совместно с общественным фондом «Умут булагы» проведен благотворительный онлайн-концерт под названием «Эгемен Кыргызстан — Аруузат үчүн».

Отмечается, что мероприятие проведено для оказания помощи в сборе недостающей суммы на покупку препарата золгенсма для юной соотечественницы Аруузат.

Советник-посланник посольства Айдит Эркин выразил надежду на скорейшее выздоровление Аруузат и призвал всех соотечественников внести свой вклад для ее выздоровления.

В онлайн-концерте приняли участие заслуженный артист КР Сыймык Бейшекеев, токмо-акын Азамат Болгонбаев, отличник культуры КР, солист Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова Аскат Мусабеков, рэп-исполнитель Бегиш и другие творческие лица.

По итогам концерта посольство соместно с фондом собрало для Аруузат более 300 тысяч сомов.

Напомним, у девочки спинальная мышечная атрофия первого типа. Ей необходим препарат золгенсма, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов. На сегодня собрано 46 процентов от всей требуемой суммы. Остается собрать еще 105 миллионов 122 тысячи 701 сом.