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Общество

Фильм из Кыргызстана включен в основной конкурс фестиваля в Канаде

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова включен в основной конкурс Международного кинофестиваля Human-Environment Care Film Festival HECFF, который пройдет в провинции Онтарио, Канада. Об этом 24.kg сообщили в Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

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Кинофестиваль — один из главных культурных мероприятий Канады, посвященный исключительно изучению вопросов заботы о человеке и окружающей среды с помощью фильмов.

Фильм снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась национальная киностудия «Кыргызфильм» при участии киностудии «Айтыш фильм».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205530/
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