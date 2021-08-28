11:47
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео

В социальных сетях распространяют видео, где запечатлен момент смертельного выстрела патрульного милиционера в мужчину в Бишкеке.

На кадрах видно, что патрульный милиционер и водитель автомашины Toyota RAV-4 сначала разговаривают на парковке. Затем водитель уезжает, а через некоторое время возвращается. Борьбы за пистолет или нападения на милиционера, как сообщалось накануне, нет. Сотрудник патрульной милиции достал пистолет и выстрелил в водителя.

Напомним, 27 августа сотрудник Патрульной службы милиции застрелил водителя. По официальным данным, мужчина нарушил Правила дорожного движения, а при оформлении документов устроил разборки. После милиционер якобы случайно выстрелил в него.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205493/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Стрельба в Бишкеке. Милиционера водворили в ИВС СИЗО ГКНБ
Убийство школьницы в Кемине. Милиция ответила на заявление матери убитой
Стрельба милиционера. В МВД рассказали подробности происшествия
Убийство Лимонти. Заключенные отмечаются в колонии-поселении по телефону
Убийство Лимонти. Жена убитого кримавторитета против присутствия прессы в суде
Двойное убийство в Бишкеке. Подозреваемый 16-летний парень заявил о пытках
Убийство мужчины в Чуйской области. Милиция ответила матери погибшего
Мать убитой в Кемине школьницы просит о помощи. Виновный может уйти от наказания
В Чуйской области убили мужчину. Президента просят взять дело под контроль
Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Работодатели в&nbsp;России отобрали паспорта у&nbsp;кыргызстанцев. Вмешалось посольство Работодатели в России отобрали паспорта у кыргызстанцев. Вмешалось посольство
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
28 августа, суббота
11:42
Дело правозащитника Камиля Рузиева будет рассматривать новый судья Дело правозащитника Камиля Рузиева будет рассматривать...
11:38
Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео
11:23
1,1 миллиарда сомов выделили на компенсацию медикам, работающим в красной зоне
11:21
Выборы-2021. Женщины обязательно попадут в парламент: комментарий ЦИК
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 августа