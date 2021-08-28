Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео

В социальных сетях распространяют видео, где запечатлен момент смертельного выстрела патрульного милиционера в мужчину в Бишкеке.

На кадрах видно, что патрульный милиционер и водитель автомашины Toyota RAV-4 сначала разговаривают на парковке. Затем водитель уезжает, а через некоторое время возвращается. Борьбы за пистолет или нападения на милиционера, как сообщалось накануне, нет. Сотрудник патрульной милиции достал пистолет и выстрелил в водителя.

Напомним, 27 августа сотрудник Патрульной службы милиции застрелил водителя. По официальным данным, мужчина нарушил Правила дорожного движения, а при оформлении документов устроил разборки. После милиционер якобы случайно выстрелил в него.