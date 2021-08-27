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Общество

Убийство Лимонти. Заключенные отмечаются в колонии-поселении по телефону

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

В ходе заседания допрошен контролер колонии-поселения Бакыт Чукуев. Он рассказал, что знает потерпевшую — жену Алмазбека Сулайманова Алину Юнусову. Со слов свидетеля, погибший отбывал наказание в исправительной колонии, но по договору, заключенному с администрацией, он там не сидел.

Потерпевшая Юнусова сообщила, что в деле есть документы, где указано, что некоторые заключенные отмечались по телефону, а не приезжали в колонию. Она спросила свидетеля, почему от Алмазбека Сулайманова потребовали, чтобы он приехал в учреждение.

Бакыт Чукуев подтвердил в суде эту информацию. Он объяснил, что погибший числился как член ОПГ, а лица, которые входят в эту категорию, должны приезжать и отмечаться.

«Место, где убили Алмазбека Сулайманова, находится в двух километрах от колонии. Я только слышал об убийстве. Видимо, начальник потребовал явки Сулайманова, а кто звонил ему, я не помню. Члены ОПГ и экстремисты отмечаются по средам и субботам до 10.00. Сам Сулайманов постоянно отмечался, приезжал примерно в одно и то же время. Вообще, он был хорошим человеком», — сказал Бакыт Чукуев.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205426/
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