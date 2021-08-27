16:04
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Общество

Убийство Лимонти. Жена убитого кримавторитета против присутствия прессы в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу об убийстве лидера ОПГ Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

В ходе заседания потерпевшая Алина Юнусова заявила ходатайство о выводе прессы из зала суда. По ее словам, представители СМИ искажают информацию о произошедшем.

«Журналисты то не дописывают мои слова, то добавляют что-то. Я уже устала с ними ругаться», — сказала Алина Юнусова.

Адвокат потерпевшей Халича Зазазова также поддержала ее ходатайство.

24.kg
Фото 24.kg. Обвиняемый в убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова Талгат Шамиев

Прокурор Тамара Тилекеева выступила против. По ее словам, в Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, в каких случаях заседание должно проводиться в закрытом режиме.

Дело об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти не подпадает под статью, регулирующую режим судебного разбирательства.

Адвокат обвиняемого Жаныбек Монолбеков также выступил против того, чтобы журналистов удалили из зала суда.

В итоге судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшей. «Общественность должна знать о ходе процесса. Президент подписал Закон «О ложной информации». В свете этого, я думаю, пресса будет писать все объективно», — сказал Мирлан Термечиков.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205411/
просмотров: 1192
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Лимонти. Заключенные отмечаются в колонии-поселении по телефону
Двойное убийство в Бишкеке. Подозреваемый 16-летний парень заявил о пытках
Убийство мужчины в Чуйской области. Милиция ответила матери погибшего
Мать убитой в Кемине школьницы просит о помощи. Виновный может уйти от наказания
Дочерние компании Centerra ходатайствуют о наложении штрафа на правительство КР
В Чуйской области убили мужчину. Президента просят взять дело под контроль
В Бишкеке мужчину обвинили в попытке изнасилования дочек. Суд отпустил его
Митинг в поддержку Темира Сариева завершился. Процесс перенесен на завтра
Дело «Кумтора». Темира Сариева не доставили в Бишкекский городской суд
Расследование по факту смерти Азимжана Аскарова возобновят
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Бизнес
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
Юбилейная ипотека в&nbsp;честь 20-летия KICB! Юбилейная ипотека в честь 20-летия KICB!
27 августа, пятница
15:57
Президент призвал баткенцев не волноваться, потому что армия их защитит Президент призвал баткенцев не волноваться, потому что...
15:52
COVID-19. На 40 процентов упал объем оборота кафе и ресторанов из-за пандемии
15:42
Убийство Лимонти. Заключенные отмечаются в колонии-поселении по телефону
15:35
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико успешно финишировал в Балыкчи
15:34
В Бишкеке машина частной скорой помощи использует велодорожку как парковку