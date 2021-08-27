Убийство Лимонти. Жена убитого кримавторитета против присутствия прессы в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу об убийстве лидера ОПГ Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

В ходе заседания потерпевшая Алина Юнусова заявила ходатайство о выводе прессы из зала суда. По ее словам, представители СМИ искажают информацию о произошедшем.

«Журналисты то не дописывают мои слова, то добавляют что-то. Я уже устала с ними ругаться», — сказала Алина Юнусова.

Адвокат потерпевшей Халича Зазазова также поддержала ее ходатайство.

Фото 24.kg. Обвиняемый в убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова Талгат Шамиев

Прокурор Тамара Тилекеева выступила против. По ее словам, в Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, в каких случаях заседание должно проводиться в закрытом режиме.

Дело об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти не подпадает под статью, регулирующую режим судебного разбирательства.

Адвокат обвиняемого Жаныбек Монолбеков также выступил против того, чтобы журналистов удалили из зала суда.

В итоге судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшей. «Общественность должна знать о ходе процесса. Президент подписал Закон «О ложной информации». В свете этого, я думаю, пресса будет писать все объективно», — сказал Мирлан Термечиков.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.