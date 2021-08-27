Законы надо менять. Люди с инвалидностью просят встречи с Садыром Жапаровым

Люди с инвалидностью просят президента Садыра Жапарова принять их и выслушать. Об этом на пресс-конференции заявил президент Фонда «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков.

Он отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья являются полноправными членами общества.

«Нужно постепенно избавляться от тех подходов, которые преобладали ранее. Считается, что люди с инвалидностью больные, которых надо лечить. Тот же благотворительный подход, что человек с инвалидностью постоянно нуждается в помощи и ему нужны всяческие пожертвования. Мы постепенно должны приближаться к социальному и правовому подходу. Тогда наше общество станет инклюзивным и доступным для всех слоев населения», — поделился мнением Толкунбек Исаков.

Он подчеркнул, что законы, нормативно-правовые акты, которые регулируют права и свободы лиц с инвалидностью в стране — хорошие. Но степень их реализации на очень низком уровне.

«В связи с этим мы от имени гражданского общества лиц с инвалидностью хотим обратиться к нашему президенту Садыру Жапарову, чтобы он нашел возможность и время принять нас — лидеров сообщества людей с инвалидностью и НПО для того, чтобы обсудить проблемы и чаяния и чтобы высшее руководство проявило политическую волю», — заключил Толкунбек Исаков.