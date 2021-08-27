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Общество

Нижне-Серафимовский дом престарелых получил доступ к питьевой воде

Сотрудники Национальной академии наук установили в Нижне-Серафимовском доме престарелых систему очистки воды. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Отмечается, что прежде постояльцы были вынуждены пить речную, непригодную воду.

Над реализацией проекта работали руководство академии, специалисты Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды и департамента развития питьевого водоснабжения.

Сообщается также, что такая же система по очистке воды была установлена в селе Сары-Ой Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205320/
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