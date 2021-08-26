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Общество

Кража в парке имени Панфилова. В Бишкеке задержали двух подозреваемых девушек

В Бишкеке задержали подозреваемых в краже девушек в парке имени Ивана Панфилова, третью ищут. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, 22 августа в милицию обратилась Т.М. Она рассказала, что в парке имени Ивана Панфилова из сумки украли iPhone 7 стоимостью 40 тысяч сомов. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения в парке.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

В качестве подозреваемых милиционеры задержали К.А., 1989 года рождения, и С.А., 2000 года рождения, и водворили в ИВС.

Отмечается, что девушки ранее совершали аналогичные преступления и неоднократно были судимы.

На сегодня продолжается расследование, ведутся разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию третьей участницы кражи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205317/
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