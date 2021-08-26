Бишкекчане задолжали за газ 200 миллионов сомов. Как наказывают неплательщиков

Жители Бишкека задолжали «Газпром Кыргызстан» 200 миллионов сомов за голубое топливо. Долг по республике — 250 миллионов.
Никакие уведомления и извещения на злостных неплательщиков не действуют. В компании решили действовать кардинально — отрезать уличный газопровод.
«У нас сейчас проходит акция: при оплате основного долга мы списываем всю сумму пени. Это связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса в мире. У людей в прошлом году были проблемы с оплатой. Компания тогда приостановила начисление пени. В этом году мы видим, что платежная дисципина наших потребителей очень упала, в два раза увеличилась дебиторская задолженность», — пояснил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.
Мы оплачиваем поставщикам газ в полном объеме с предоплатой. Поэтому в компании принято решение в преддверии отопительного сезона взыскать все долги, но без пени.Арзымат Алдаяров
Житель улицы Карадарьинской Октябрьского района задожал компании 65 тысяч сомов. У потребителя огромный двухэтажный особняк. Однако платить за блага он не торопится. Увидев журналистов, хозяин дворца не стал разговаривать ни с газовщиками, ни со СМИ. Мужчина махнул рукой и запер за собой дверь.
Но, как выяснилось позже, через час он погасил всю сумму долга. Значит, подобные рейды имеют эффект.
По словам хозяина дома, он работает руководителем центра гемодиализа. Причину накопления больших долгов объясняет кризисом.
«Бизнес переживает кризис. Я не отказываюсь платить, в последний раз заплатил 20 тысяч сомов. Общая сумма долга составляет больше 120 тысяч. У меня здесь все на газе. Отопление, горячая вода. В основном долг за зимний период. Зимой за сезон собралось около 30 тысяч сомов», — говорит бишкекчанин.
«Мы неоднакратно оставляли претензии и предупреждения об отключении. Но должник не реагировал. Поэтому сегодня имеем право отключить газоснабжение и отправить в юридический отдел по нынешнему состоянию долга», — отмечает контролер Айнагуль Солпуева.
Пустить контролеров в дом мужчина отказался. «Впущу их в дом, только если будет решение суда или начнется досудебное производство. А так нет», — настоял на своем житель.
Но после уговоров мужчина обязался до конца рабочего дня оплатить всю сумму задолженности.
«Со дня установки у абонента нет возможности оплатить долг за использованный газ. Ежемесячно приносила предупреждения, претензии. Абонент знает, что если он не оплачивает более трех месяцев, мы имеем право обрезать домостроение от газоснабжения», — прокомментировала решение контролер.