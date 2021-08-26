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Общество

Бишкекчане задолжали за газ 200 миллионов сомов. Как наказывают неплательщиков

Жители Бишкека задолжали «Газпром Кыргызстан» 200 миллионов сомов за голубое топливо. Долг по республике — 250 миллионов.

Большинство бишкекчан не платит за газ со дня установки счетчика.

Никакие уведомления и извещения на злостных неплательщиков не действуют. В компании решили действовать кардинально — отрезать уличный газопровод.

«У нас сейчас проходит акция: при оплате основного долга мы списываем всю сумму пени. Это связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса в мире. У людей в прошлом году были проблемы с оплатой. Компания тогда приостановила начисление пени. В этом году мы видим, что платежная дисципина наших потребителей очень упала, в два раза увеличилась дебиторская задолженность», — пояснил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Мы оплачиваем поставщикам газ в полном объеме с предоплатой. Поэтому в компании принято решение в преддверии отопительного сезона взыскать все долги, но без пени.

Арзымат Алдаяров

Житель улицы Карадарьинской Октябрьского района задожал компании 65 тысяч сомов. У потребителя огромный двухэтажный особняк. Однако платить за блага он не торопится. Увидев журналистов, хозяин дворца не стал разговаривать ни с газовщиками, ни со СМИ. Мужчина махнул рукой и запер за собой дверь.

Но, как выяснилось позже, через час он погасил всю сумму долга. Значит, подобные рейды имеют эффект.

Как рассказали в компании, самый большой долг за природный газ у жителя переулка Елецкого. Он задолжал 175 тысяч сомов (125 тысяч — основной долг, 50 тысяч — пеня).

По словам хозяина дома, он работает руководителем центра гемодиализа. Причину накопления больших долгов объясняет кризисом.

«Бизнес переживает кризис. Я не отказываюсь платить, в последний раз заплатил 20 тысяч сомов. Общая сумма долга составляет больше 120 тысяч. У меня здесь все на газе. Отопление, горячая вода. В основном долг за зимний период. Зимой за сезон собралось около 30 тысяч сомов», — говорит бишкекчанин.

По положению компании в таких случаях, когда потребитель не платит больше трех месяцев, газовый трубопровод обрезается.

«Мы неоднакратно оставляли претензии и предупреждения об отключении. Но должник не реагировал. Поэтому сегодня имеем право отключить газоснабжение и отправить в юридический отдел по нынешнему состоянию долга», — отмечает контролер Айнагуль Солпуева.

Пустить контролеров в дом мужчина отказался. «Впущу их в дом, только если будет решение суда или начнется досудебное производство. А так нет», — настоял на своем житель.

Но после уговоров мужчина обязался до конца рабочего дня оплатить всю сумму задолженности.

24.kg
Фото 24.kg. Газовщики стучатся в дверь Валерия Кима
Не меньше должников и в жилмассиве «Кок-Жар». У одного из жителей «Улана» задолженность за голубое топливо выросла до 59 тысяч сомов. В доме взрослых не оказалось. Двери представителям компании открыла несовершеннолетняя дочь домовладельцев. Сотрудники вошли в дом и отрезали газопровод.

«Со дня установки у абонента нет возможности оплатить долг за использованный газ. Ежемесячно приносила предупреждения, претензии. Абонент знает, что если он не оплачивает более трех месяцев, мы имеем право обрезать домостроение от газоснабжения», — прокомментировала решение контролер.

Сегодня сотрудники «Газпрома» с журналистами обошли лишь несколько крупных должников, но таких только в одном Октябрьском районе Бишкека около ста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205311/
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