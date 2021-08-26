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Общество

В Нарыне прошел фестиваль ширдаков. Победительнице 80 лет

В Нарыне прошел фестиваль ширдаков. Самым лучшим признано изделие, изготовленное 80-летней Гуляй Мамбеталиевой. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом научной популяризации изобразительных искусств Музея ИЗО имени Гапара Айтиева Алмакан Найзабекова.

По ее словам, два дня в Нарыне проходили фестивали «Оймо», «Ширдак», «Манас», посвященные 30-летию независимости Кыргызстана.

На фестивале «Ширдак» было представлено около 2 тысяч войлочных ковров. Призовой фонд составил 300 тысяч сомов. По итогам мероприятия первое место заняла 80-летняя Гуляй Мамбеталиева из села Ак-Муз Ат-Башинского района и получила сертификат на 50 тысяч сомов.

«Она активно участвует в конкурсе на протяжении 10 лет. Ее ширдак уникальный — вышивка по войлоку в центре, композиция и узоры необычные. Нашим ремесленникам можно поклониться за их самоотверженный труд и продолжение традиций. Хвала мастерам! Эти фестивали — своеобразный ашар — самоорганизация в трудное время, чтобы поддержать друг друга», — говорит Алмакан Найзабекова, состоявшая в жюри конкурса.

Второе место досталось Орозбубу Мамбеталиевой из села Кызыл-Туу Ат-Башинского района. Мастерица получила 40 тысяч сомов. Третье место заняла Бугалча Ганиева из Чон-Алайского района Ошской области. Ей вручили 30 тысяч сомов.

Как отмечается, работы победителей фестиваля «Ширдак» будут направлены музеям с целью пополнения их коллекций.

На фестивалях, помимо войлочных ковров, были представлены национальная одежда дизайнеров страны, аксессуары, шубы, проводили тренинги.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205306/
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