На Марсе засняли масштабный оползень. Его видно даже из космоса

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства сфотографировал следы оползня на поверхности Марса. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Фото Esa.int. Следы оползня на поверхности Марса

По их данным, орбитальный аппарат прислал на Землю фотографию необычного оползня длиной 5 километров. Оползень случился у края 35-километрового кратера в районе горы Эолида на Марсе.

Зона обрушения, откуда спускался материал, немного выходит за рамки снимка, хотя сам язык оползня демонстрирует детали во всех подробностях, таких как продольные бороздки и гребни потока. Ударные кратеры, расположенные уже поверх оползня, указывают на то, что это событие не недавнее, но установление точной даты его образования остается сложной задачей.