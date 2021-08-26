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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Нет лекарств, антисанитария. Рекомендации правозащитников игнорируются

Наццентр по предупреждению пыток направил повторный акт в прокуратуру из-за нарушений в стационаре для пожилых и ЛОВЗ в Сулюкте (Баткенская область). Об этом сообщает организация.

По ее данным, поводом послужило то, что администрация соцучреждения проигнорировала замечания представителей наццентра.

Отметим, что представители Наццентра по предупреждению пыток в Баткенской и Джалал-Абадской областях Айгуль Табалдыева и Алишер Эрматов провели специальную проверку в Сулюктинском стационаре для пожилых и людей с ограниченными возможностями в июне. Тогда в условиях содержания постояльцев дома-интерната эксперты обнаружили множество нарушений и рекомендовали их устранить. По всем фактам составили акт, который направили в прокуратуру Сулюкты для реагирования.

Накануне сотрудники региональных представительств НЦПП приехали в социальное учреждение с промежуточной проверкой и убедились, что администрация стационара почти полностью проигнорировала замечания.

«Несмотря на выданное прокуратурой представление, нарушения не были устранены, виновные в сложившейся ситуации не привлечены к дисциплинарной ответственности. Из перечня замечаний можно исключить только один пункт: банщику оформили санитарную книжку», — заявил Алишер Эрматов.

Сотрудники НЦПП составили новый акт, который также будет направлен в прокуратуру.

Напомним, в ходе июньской проверки представители наццентра обнаружили, что у поваров и других сотрудников учреждения санитарные книжки не были заверены подписью и печатью, сырые и готовые продукты хранились в холодильнике на одной полке, в аптечке были не все наименования лекарств, а часть медикаментов оказалась с истекшим сроком годности. В медпункте также нет специальных боксов для медицинских отходов и холодильника для хранения лекарств. Кроме того, в учреждении нарушены нормы жилой площади, по которым на одного человека должно быть предусмотрено 3,25 квадратных метра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205279/
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