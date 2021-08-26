21:39
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана пройдет военный парад

В Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана пройдет военный парад. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов.

По его словам, сегодня в 19.00 на площади Ала-Тоо состоится репетиция мероприятия.

«В параде будут задействованы военнослужащие Минобороны, Погранслужбы ГКНБ, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны, МЧС, Внутренних войск, сотрудники Министерства внутренних дел и личный состав Академии МВД. Всего в мероприятии примет участие более 2 тысяч человек. Кроме того, по площади Ала-Тоо пройдет бронетанковая техника, БМП, БТР, артиллерийское вооружение, техника спецподразделений и так далее. Никаких показательных выступлений не будет, планируется только торжественное прохождение», — сказал Алмазбек Карасартов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205240/
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Бишкека перекрывают дороги. Готовятся к празднованию Дня независимости
Танковый биатлон. Военные из Кыргызстана заняли первое место в группе
Насилие, стрельба и попытка суицида. Десять громких ЧП в армии
В Оше к 30-летию Дня независимости страны пройдет ряд мероприятий. Программа
Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии
В Ошской области в День независимости состоится Кубок президента по конным играм
В Оше к 30-летию независимости пройдут спортивные соревнования
Определились соперники команды по танковому биатлону из Кыргызстана
Садыр Жапаров поздравил президента Индии Рама Натху Ковинду с Днем независимости
К 30-летию независимости Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
26 августа, четверг
21:24
В Бишкеке отремонтировали тротуар, но ходить по нему все равно невозможно В Бишкеке отремонтировали тротуар, но ходить по нему вс...
21:03
Смертник устроил взрыв в аэропорту Кабула: есть жертвы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 августа: без осадков
20:56
Закон о доступе к информации хотят объединить с другим документом. Каким?
20:44
В Бишкеке одна из служб такси использует машины с абхазскими номерами