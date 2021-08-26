В Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана пройдет военный парад. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов.

По его словам, сегодня в 19.00 на площади Ала-Тоо состоится репетиция мероприятия.

«В параде будут задействованы военнослужащие Минобороны, Погранслужбы ГКНБ, Национальной гвардии, Сил воздушной обороны, МЧС, Внутренних войск, сотрудники Министерства внутренних дел и личный состав Академии МВД. Всего в мероприятии примет участие более 2 тысяч человек. Кроме того, по площади Ала-Тоо пройдет бронетанковая техника, БМП, БТР, артиллерийское вооружение, техника спецподразделений и так далее. Никаких показательных выступлений не будет, планируется только торжественное прохождение», — сказал Алмазбек Карасартов.