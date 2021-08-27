В Бишкеке 27 августа облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов 25 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-12.00 — отрезок улицы Гагарина;

9.00-13.00 — отрезки улиц Раззакова, Орозбекова;

9.00-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (улицы Чодронова, Кожобергенова), «Калыс-Ордо»;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Чортекова, Эр-Тайлак);

9.30-14.00 — 11-й микрорайон, 17а, 19-25, жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Дордой);

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 94/2, отрезки улиц Широкой, Керамической, Новосельской;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, БЧК, Торекула Айтматова;

13.00-15.00 — микрорайон «Джал-29»;

15.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, проспекта Чингиза Айтматова.

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Гульшат Асылбаева

Родилась 27 августа 1960 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Асылбек Жээнбеков

Родился 27 августа 1963 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Шергазыев Жоробай

Родился 27 августа 1974 года. Заместитель муфтия КР.

Памятные даты

Родился пятимиллионный житель Кыргызстана

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Кубанычбек Кулматов подарил портативный компьютер Тынчтыкбеку Курамаеву, 2015 год

Родился 27 августа 2002 года в семье Кенжебека Курамаева и Бакбюбю Жапаровой.



Мальчику имя Тынчтыкбек дал президент Аскар Акаев, чтобы народ Кыргызстана всегда жил в мире, согласии и спокойствии. Семье правительство подарило трехкомнатную квартиру в центре Бишкека.

Произошел пожар в Москве, в котором погибли 14 кыргызстанцев

Фото из архива 24.kg. Траурный митинг, Москва, 28 августа 2016 года

Утром в одном из складских помещений административно-складского здания типографии ООО «Печатный экспресс», расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади в четыре этажа. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. 14 из погибших — кыргызстанцы.

Причиной возгорания на складе типографии стала неисправность светильника.

Бутырский суд Москвы в 2017 году приговорил генерального директора московской типографии Сергея Москвина к 2,5 года колонии-поселения. Главный инженер типографии Антон Яцков получил 3,5 года колонии-поселения.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Асанбек Турумбеков

Родился 27 августа 1936 года в селе имени Куренкеева Кеминского района.

С 1960-го работал художественным редактором сатирического журнала «Чалкан».

С 1970 года — член Союза художников СССР.

Как график работал в плакате и сатирическом журнальном рисунке, как живописец — над пейзажными и жанровыми композициями. Художник проявил себя и как способный иллюстратор детской книги, отличающийся добрым юмором и жизнерадостностью.

Умер в 1987-м.

Куда сходить

Культура

в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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