Рост цен, безработица и коррупция. Кыргызстанцы назвали самые серьезные проблемы

Высокие цены, безработица и коррупция — кыргызстанцы считают эти проблемы самыми серьезными в стране. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше.

65 процентов опрошенных считают самой серьезной проблемой нашей страны высокие цены/прожиточный минимум. 57 процентов также назвали безработицу, 52 процента — коррупцию, а 49 процентов — коронавирус.

Среди основных проблем также названы: вода (27 процентов), бедность (24 процента), здравоохранение (23 процента) и миграция (20 процентов).

При этом больше половины опрошенных (62 процента) все же считают, что наша страна идет в правильном направлении.

Стоит отметить, что доля тех, кто сомневается в правильности пути, растет. В феврале-марте 2021 года только 25 процентов опрошенных считали, что «дела в нашей стране идут в неправильном направлении», в июле таких стало уже 34 процента.