Ученые: Древние жители Узбекистана генетически родственны современным европейцам

Древние жители Узбекистана оказались генетически родственны современным европейцам. Палеогенетики проанализировали 27 геномов людей железного века, останки которых были обнаружены в Южном Узбекистане, и выяснили, что основной вклад в местные популяции скотоводов внесли предки из Ирана и Анатолии, а также евразийские степняки. Исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

Уточняется, что население исследованного региона оказалось генетически более родственным современным европейцам, нежели популяциям из Средней Азии, что стало следствием демографических изменений, происходивших последние две тысячи лет.

Фото Vikas Kumar et al. / Molecular Biology and Evolution, 2021

Викас Кумар (Vikas Kumar) из Китайской академии наук совместно с учеными из Китая, Узбекистана и США исследовал генетическую историю древнего населения, проживавшего на юге Центральной Азии. Для этого ученые секвенировали 27 геномов из останков, обнаруженных в Южном Узбекистане (Рабат, Серхаракт, Дехкан), чтобы проследить генетические изменения в местных популяциях от эпохи бронзы до позднего железного века, то есть от времен существования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (около 5 тысяч 800 – 3 тысяч 800 лет назад) до кушанской эпохи (около 2 тысяч 100 – 1 тысячи 500 лет назад).

Результаты исследования показали, что древнее население Узбекистана находится в кластере с географически близкими древними популяциями бронзового и железного века из евразийских степей и Центральной Азии. Генетически население железного века восходит главным образом к иранским и анатолийским земледельцам, а также в меньшей степени к западноевропейским охотникам-собирателям и жителям Восточной Азии.

В большинстве случаев популяция железного века из Узбекистана оказалась генетически ближе к населению позднего бронзового века из Турана, Алтая и Восточной Европы. При сравнении выборки с геномами современных людей ученые выяснили, что они родственны европейскому населению в большей мере, нежели среднеазиатскому или кавказскому. Среди популяций евразийских степей раннего и среднего бронзового века исследованная выборка продемонстрировала наибольшее сходство с представителями афанасьевской культуры.

Генетики пришли к выводу, что население Узбекистана в железном веке происходило от степных скотоводов финальной стадии эпохи бронзы, которые смешивались с более поздними популяциями железного века в Восточной Азии и Туране. Генетическая близость к современному европейскому населению объясняется общими предками из Анатолии и евразийских степей. Более низкое родство с современным населением Узбекистана указывает на существенные демографические изменения, происходившие в последние две тысячи лет, в результате которых оно получило дополнительную примесь от восточноазиатских и сибирских народов.

Исследователи смоделировали происхождение популяции Узбекистана железного века и выделили источники их генетического происхождения. Основными источниками оказались иранские земледельцы (около 31-39 процентов), анатолийские земледельцы (около 30-34 процентов) и степное население (около 15-17 процентов). К второстепенным источникам они отнесли западноевропейских охотников-собирателей (около 7-12 процентов), восточноазиатских (около 5-7 процентов) и южноазиатских охотников-собирателей (около 8 процентов).

Ученые отметили, что по сравнению с эпохой бронзы Центральная Азия железного века демонстрирует рост миграционных процессов и культурных обменов. Несмотря на это, большая часть геномов происходила от двух популяций — из Ирана и Анатолии, что характерно и для местного населения бронзового века.