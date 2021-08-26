В Бишкеке 26 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 28 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Алыбаева, Ломоносова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Новая, Адигине), «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-15), «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Проектируемая);

9.30-13.00 — проспект Чингиза Айтматова, 80/1;

9.30-17.30 — улица Тыныстанова, 6б;

9.30-18.00 — отрезки улиц Элебесова, Фирсова, Васильева, переулки Карагачевый, Охотный, Суусамырский, Орто-Токойский, Джумгальский;

9.30-18.30 — район, ограниченный улицами Карадарьинской, Суванбердиева, Юнусалиева, Скрябина;

11.00-15.00 — отрезки улиц Циолковского, Бакаева, Юдахина, 7-й линии.

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Уланбек Касымбеков

Родился 26 августа 1990 года. Кикбоксер.

Люди, которые меняли мир

Умерла биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая женщина-кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Она провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивой к ржавчине пшеницы. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии развернула исследования по углеводному обмену озимой и яровой пшеницы.

Плодотворные научные исследования совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института органической химии.

Умерла 26 августа 1966-го.

Умерла профессор Какиш Рыскулова

Фото пресс-службы КГМА. Какиш Рыскулова

Родилась 15 октября (по другим данным, в августе) 1918 года в селе Четинди Чуйской области.

Первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила четыре учебника.

Умерла 26 августа 2018-го.

Куда сходить

Культура

в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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