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Общество

Бизнес-центр вместо сквера. Мэрия прокомментировала жалобу бишкекчан

Жильцы ТСЖ «Жениш аянты» долгое время не давали согласия на застройку участка, расположенного на улице Ибраимова. Мэрия Бишкека прокомментировала 24.kg жалобу Артема Колосова.

По данным акимиата Свердловского района, объект на пересечении улиц Ибраимова и Огонбаева является законным. Через мэрию его выкупили на аукционе еще в 2008 году. Долгое время жильцы ТСЖ «Жениш аянты» не давали согласия на застройку, но в 2019-м официально разрешили, и строительная компания начала работы. У владельца участка есть соответствующий проект.

Ранее бишкекчане заявили, что ТСЖ «Жениш аянты» дало добро на застройку участка на пересечении улиц Ибраимова и Огонбаева, не предупредив жильцов близлежащих домов. Они также пожаловались, что здесь рубят здоровые деревья. В пресс-службе муниципалитета столицы сказали, что их вырубили собственники территории, на строительство будущего объекта есть разрешительные документы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204930/
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