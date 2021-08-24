Ситуация в Афганистане. Правозащитники предупреждают о гуманитарной катастрофе

Представители правозащитного центра «Бир дуйно Кыргызстан» обратились к властям с просьбой выработать стратегию по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

По их словам, ситуация в этой стране требует большего внимания к защите и продвижению универсальности прав и свобод человека. Правозащитники считают, что нужно создать инклюзивные диалоговые платформы для доступа граждан к информации.

Представители правозащитных организаций в Кыргызстане будут оказывать содействие в реализации декларации диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021-го. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул страну.