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Общество

Ситуация в Афганистане. Правозащитники предупреждают о гуманитарной катастрофе

Представители правозащитного центра «Бир дуйно Кыргызстан» обратились к властям с просьбой  выработать стратегию по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

По их словам, ситуация в этой стране требует большего внимания к защите и продвижению универсальности прав и свобод человека. Правозащитники считают, что нужно создать инклюзивные диалоговые платформы для доступа граждан к информации.

Представители правозащитных организаций в Кыргызстане будут оказывать содействие в реализации декларации диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021-го. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул страну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204884/
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