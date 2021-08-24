В селе Голбо Баткенской области появилась новая школа

Строительство новой школы в селе Голбо Лейлекского района Баткенской области будет завершено к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ.

По ее данным, завершаются внутренняя отделка и благоустройство территории.

Новая школа рассчитана на 275 ученических мест. Сметная стоимость — $931 тысяча 320, где из них за счет кредитных средств Саудовского фонда развития профинансировано $484 тысячи 286,4.

Новый формат школы предусматривает все условия для обучения. По проекту будут возведены учебный корпус, спортивный зал с галереей, пищеблок, актовый зал, а также оборудованные классы химии, физики и ИВТ.