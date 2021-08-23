Вокруг света за 62 дня. Выставка летчика Союзбека Салиева откроется в Бишкеке

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова 25 августа откроется фотовыставка известного путешественника, летчика Союзбека Салиева «Как я облетел земной шар по «Великому кругу». Дневник пилота-кругосветчика». Об этом сообщили организаторы.

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На выставке представлены фотографии, сделанные Союзбеком Салиевым и его штурманом Йонасом Юкниусом во время путешествий.

Союзбек Салиев вписал свое имя в историю как первый выходец из Центральной Азии и тюркоязычных государств, совершивший кругосветку на одномоторном самолете.

В 2016 году он вместе со своим штурманом из Литвы Йонасом Юкниусом облетел три океана — Атлантический, Тихий и часть Индийского, четыре части света — Африку, Южную Америку, Океанию и Азию, 12 стран и 46 тысяч километров за 62 дня. Свой полет тогда Союзбек Салиев посвятил 25-летию независимости Кыргызской Республики.

Выставка продлится 25-26 августа.