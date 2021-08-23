COVID-19. Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Джалал-Абадской области

В Джалал-Абадской области наблюдаются низкие темпы вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова посетила Джалал-Абадскую область. Там она встретилась с медицинскими работниками региона.

На встрече обсудили актуальные вопросы относительно эпидемиологической ситуации в области, вакцинации населения против COVID-19, выплат одноразовых и ежемесячных компенсаций и доплат медработникам, работающим в красных зонах, а также вопросы социально-экономической защиты прав и интересов медиков.

В целом, как отмечается, в Джалал-Абадской области идет снижение регистрации больных.

При этом Жылдыз Бакашова отметила низкие темпы вакцинации по области, которые составляют всего 22 процента от подлежащего контингента.

Самые низкие показатели наблюдаются в Кара-Куле (7 процентов), Аксыйском районе (18 процентов), Токтогульском (18 процентов) и Сузакском (19 процентов).

«Координатору здравоохранения области, руководителям медучреждений зампредседателя кабмина дала поручение активизировать разъяснительные работы с населением», — говорится в сообщении.

По информации заместителя министра здравоохранения и социального развития Жалалидина Рахматуллаева, по переболевшим коронавирусом медицинским работникам подготовлено и направлено 234 документа на выплату одноразовой компенсации, из них 64 медработника уже получили возмещение. Семьи троих медицинских работников получили материальную компенсацию посмертно по 1 миллиону сомов.

Медики также напомнили чиновникам о необходимости создания социально-экономических условий для привлечения и закрепления молодых кадров в регион. Сюда вошли вопросы выделения земельных участков, строительства служебного жилья, оказания материальной помощи, обеспечения коммунальными услугами и другие.

Жылдыз Бакашова ознакомилась с состоянием отделений Джалал-Абадской областной клинической больницы, а также посетила Сузакский Центр общеврачебной практики. По итогам рабочей поездки Министерству здравоохранения и социального развития даны соответствующие поручения.