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Общество

Тропический шторм «Генри» обрушился на США

Тропический шторм «Генри», образовавшийся в Атлантическом океане, обрушился на США. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, максимальная скорость порывов ветра составляет около 27 метров в секунду. Шторм движется на северо-запад со скоростью 5,5 метра в секунду. Основной удар придется на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк и соседний штат Коннектикут.

Президент США Джо Байден заявил, что он одобрил объявление чрезвычайной ситуации для оказания помощи Род-Айленду, Коннектикуту и Нью-Йорку в случае необходимости. «Хотя жители Новой Англии привыкли справляться с суровыми погодными условиями, этот шторм может привести к широкомасштабным последствиям по всему региону: значительные наводнения и отключения электроэнергии могут затронуть сотни тысяч людей», — сказал он.

Отмечается, что 69,9 тысячи домов и квартир остались без электроэнергии в штате Род-Айленд. В штате Коннектикут энергоснабжения лишились жители 27,4 тысячи домов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204801/
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