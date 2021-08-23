МВФ выделяет $650 миллиардов в помощь на борьбу с посткоронавирусным кризисом

Сегодня начинается общее распределение специальных средств на беспрецедентную сумму $650 миллиардов между наиболее уязвимыми странами. Решение принято Международным валютным фондом.

По его данным, средства будут переведены государствам — членам МВФ пропорционально их существующим квотам в фонде.

Совет управляющих МВФ ранее утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную $650 миллиардам, для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

Кыргызстан также получит средства, однако пока неизвестно, в каком объеме.

«Это историческое решение — самое крупное распределение средств в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение средств послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам — участницам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Около $275 миллиардов из нового распределения поступит государствам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе с низким уровнем дохода.