09:06
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

МВФ выделяет $650 миллиардов в помощь на борьбу с посткоронавирусным кризисом

Сегодня начинается общее распределение специальных средств на беспрецедентную сумму $650 миллиардов между наиболее уязвимыми странами. Решение принято Международным валютным фондом.

По его данным, средства будут переведены государствам — членам МВФ пропорционально их существующим квотам в фонде.

Совет управляющих МВФ ранее утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную $650 миллиардам, для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

Кыргызстан также получит средства, однако пока неизвестно, в каком объеме.

«Это историческое решение — самое крупное распределение средств в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение средств послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам — участницам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Около $275 миллиардов из нового распределения поступит государствам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе с низким уровнем дохода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204734/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
Коронавирусом болеет 3 тысячи 704 человека, 515 — в тяжелом состоянии
Как восстановиться после COVID-19 и подготовиться к зиме. Топ-10 советов
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
В КР выявили 244 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 920
Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
Коронавирусом болеет 3 тысячи 918 человек, 539 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 248 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 676
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
В&nbsp;Бишкеке открылся пункт приема документов по&nbsp;гражданству в&nbsp;упрощенном порядке В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
Бизнес
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
23 августа, понедельник
08:59
Выборы-2021. Как будут голосовать кыргызстанцы за рубежом: пояснение ЦИК Выборы-2021. Как будут голосовать кыргызстанцы за рубеж...
08:44
МВФ выделяет $650 миллиардов в помощь на борьбу с посткоронавирусным кризисом
08:31
Садыр Жапаров сегодня вручит государственные награды призерам Олимпийских игр
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 августа: местами дожди
19:32
Глава России раскритиковал идею размещать афганских беженцев в Центральной Азии
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:30
В чемпионате Кыргызстана по футболу проходят две игры. Прямой эфир