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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Россия разрешила иностранным студентам приехать на очное обучение

Вcе иностранные студенты, поступившие в российские вузы, смогут приехать на очное обучение, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, алгоритм — правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, — уже разработан ведомством и будет утвержден в ближайшее время.

После его утверждения иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

«Совместно с Министерством иностранных дел мы ходатайствовали и обратились в оперативный штаб, чтобы в этом году разрешили въезд для обучения студентам из всех иностранных государств. Если в прошлом году это была только часть стран, с которыми у России есть авиасообщение, то в этом году мы попросили пустить студентов из всех государств, из которых они поступили, а это широкий перечень. Принципиальное согласие оперативного штаба получено», — отметил Валерий Фальков.

Он также сообщил, что все студенты, которые приедут в Россию, смогут здесь сделать прививки от коронавируса. Процедура, как и в случае с российскими учащимися, будет добровольной.

«У нас те же требования действуют по отношению к несовершеннолетним иностранным студентам и так же добровольное согласие на вакцинирование совершеннолетних. Поэтому, кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность», — подчеркнул глава ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204723/
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