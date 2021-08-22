Комиксы, гимнастика, йога. Учителей готовят к возвращению в школы после COVID-19

Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» при поддержке ЮНИСЕФ проводит для учителей Кыргызстана занятия, как вернуться от дистанционной работы к привычной в школе в режиме офлайн.

Для педагогов провели не только тренинги с психологом, но и занятия йоги. Как отмечается, для укрепления физического и духовного здоровья. На практике учителям показали, как избавиться от стресса и тревожности, выполняя асаны.

Говорили и о важности визуального восприятия информации детьми нового поколения. Работникам образования презентовали комикс и электронно-образовательную платформу. Все использованные материалы и методики будут опубликованы на электронно-образовательной платформе с переводом на кыргызский язык для того, чтобы большее число преподавателей имело доступ к разработкам проекта.

Психолог Анна Анастасиади выступила на тему «Пандемия COVID-19 и школа: стабилизация эмоционального состояния». С учителями провели арт-терапию на поиск и знакомство с внутренним ребенком. Это упражнение помогло учителям взглянуть на себя со стороны, а также поможет лучше понять современных детей и их мышление.

А врач-терапевт Эрмек Исмаилов показал, как правильно делать дыхательную гимнастику.

В фонде заметили, что педагогов больше всего волновал вопрос вакцинации. Эту тему также обсудили со специалистами.