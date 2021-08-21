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Общество

Ситуация в Афганистане. Резолюция об импичменте Байдену поступила в Конгресс США

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла на рассмотрение Конгресса США три проекта резолюции об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом конгрессвумен написала в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня я представила три резолюции об импичменте Джо Байдену за неисполнение им служебных обязанностей по ситуации в Афганистане, нарушение иммиграционного законодательства, вызвавшее кризис национальной безопасности на нашей южной границе, и узурпацию власти в Конгрессе путем игнорирования Верховного суда США», — отметила она.

Известно, что Марджори Тейлор Грин является сторонницей Дональда Трампа, экс-президента Соединенных Штатов, и поэтому инициатива республиканки вряд ли найдет поддержку в законодательном органе страны. Обе палаты Конгресса по итогам последних выборов контролируются Демократической партией.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204707/
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