Ситуация в Афганистане. Резолюция об импичменте Байдену поступила в Конгресс США

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла на рассмотрение Конгресса США три проекта резолюции об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом конгрессвумен написала в своем микроблоге в Twitter.

Today, I introduced three impeachment resolutions against Joe Biden for his dereliction of duty in Afghanistan, his violations of immigration law causing a national security crisis on our Southern border, and his usurping of Congressional power by ignoring the SCOTUS. pic.twitter.com/77IMeJoowF — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) August 20, 2021

«Сегодня я представила три резолюции об импичменте Джо Байдену за неисполнение им служебных обязанностей по ситуации в Афганистане, нарушение иммиграционного законодательства, вызвавшее кризис национальной безопасности на нашей южной границе, и узурпацию власти в Конгрессе путем игнорирования Верховного суда США», — отметила она.

Известно, что Марджори Тейлор Грин является сторонницей Дональда Трампа, экс-президента Соединенных Штатов, и поэтому инициатива республиканки вряд ли найдет поддержку в законодательном органе страны. Обе палаты Конгресса по итогам последних выборов контролируются Демократической партией.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.