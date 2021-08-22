Как восстановиться после COVID-19 и подготовиться к зиме. Топ-10 советов

В Кыргызстане закончился пик третьей волны коронавируса. Многие переболевшие боятся повторно заразиться, особенно в осенне-зимний период. Что делать — принимать витамины, закаляться или надеяться на свой иммунитет? Как пройти реабилитацию после болезни и подготовиться к сезону ОРВИ и ОРЗ, 24.kg рассказала кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова.

1 Вакцинируйтесь Первый и главный совет, как оградить себя от тяжелого течения заболевания и быстрее восстановиться после COVID-19, — сделать прививку. Это можно сделать в пунктах вакцинации, которые развернуты не только в поликлиниках и медучреждениях, но и во многих крупных торговых центрах, ЦОНах, на почте и в других местах массового скопления людей. В регионах также работают мобильные бригады. С началом учебного года прививочные пункты организуют и в вузах страны.

2 Кому показана реабилитация? Реабилитация нужна всем вне зависимости от возраста. Но особенно она показана тем, кто перенес коронавирус в тяжелой или крайне тяжелой форме, если болезнь сопровождается снижением сатурации и нарушением дыхания (одышка). В частности, реабилитация показана тем, кто долго лежал в стационаре или реанимации.

3 Делайте дыхательные упражнения Есть простые дыхательные упражнения, которые рекомендуется применять как во время заболевания, так и после — в период восстановления и реабилитации. Выполнять их следует сидя и медленно, поскольку может возникнуть легкое головокружение. Стоит отметить, что категорически не рекомендуется надувать воздушные шарики, поскольку в таком случае увеличивается давление внутри легких и могут лопнуть мелкие сосуды легких, которые и повреждаются при коронавирусе.

4 Чаще гуляйте После COVID-19 у некоторых людей проявляются слабость, утомляемость, апатия, депрессивное состояние. Поврежденные органы, в том числе легкие, не восстанавливаются за две недели, нужно достаточно времени и терпения. Переболевшим и для профилактики рекомендуется гулять на свежем воздухе, особенно полезно бывать за городом. Однако все нужно делать без фанатизма — при прогулках ходить медленно, стараться на один шаг сделать вдох и на два — выдох.

5 Избегайте тяжелых нагрузок После выздоровления противопоказана тяжелая физическая нагрузка, нельзя пить холодные напитки, купаться в прохладной воде, не рекомендуется загорать. Некоторые пациенты сразу после выписки едут на Иссык-Куль. Это противопоказано, поскольку лишний фактор нагрузки может продлить болезнь. Можно купаться в теплой воде, дышать морским и горным воздухом. В международных руководствах указывается, что желательно избегать тяжелых физических нагрузок. Все нужно делать планомерно и постепенно, чтобы организм не получил стресс.

6 Одевайтесь по сезону Чтобы подготовить организм к осенне-зимнему периоду, старайтесь не переохлаждаться. Уже сейчас по утрам и вечерам на улице прохладно, предусмотрительно надевайте кофточку или берите ее с собой, если собираетесь задержаться.

7 Витамины принимайте дозированно Переболевшие COVID-19 стараются принимать больше витаминов, чтобы не заболеть зимой. Но злоупотреблять ими не стоит, если у вас не диагностирован дефицит витаминов. Для начала стоит сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом. К примеру, употребление витамина без проверки его уровня в крови и без рекомендации медиков может привести к образованию камней в почках или желчном пузыре и другим осложнениям. Но можно восполнить дефицит витаминов — сейчас самое время насладиться спелыми овощами и фруктами. Можно также варить компоты, заморозить фрукты, которые будете добавлять в чай зимой, или есть их после разморозки.

8 Соблюдайте санитарные нормы Носите маску в местах массового скопления людей, мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком. Только соблюдая санитарные меры, вы можете избежать болезни. Проводите влажную уборку дома, проветривайте помещения. Соблюдайте питьевой режим, употребляйте напитки комнатной температуры или горячее питье. Пейте жидкости столько, сколько можете и хотите.

9 Консультируйтесь с психологом У людей, перенесших коронавирус, могут быть приступы страха, преследовать панические атаки. В таких случаях необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. Хотелось бы также отметить, что психологический настрой важен как в процессе лечения, так и реабилитации. «Есть такое понятие «ятрогенность» — состояние, когда мы себе накручиваем, придумываем, боимся, оно может усугубить заболевание. Поэтому рекомендую смотреть позитивные фильмы, комедии, танцевать дома, слушая музыку, петь в караоке, просто петь что хотите — все это можно делать и во время болезни, и в период выздоровления, реабилитации», — заметила врач.