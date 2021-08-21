«Талибан» вскоре представит новую систему управления Афганистаном

Представитель талибов рассказал, что боевики не причастны к беспорядкам в аэропорту Кабула, которые якобы вызваны отсутствием четкого плана эвакуации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, на переговорах талибы обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

В ближайшие недели движение намерено представить новую систему управления Афганистаном. Она будет нацелена на защиту прав всего населения, рассказал представитель талибов.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.