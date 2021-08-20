Кыргызстанцы могут пройти повышение квалификации по психологии бесплатно

Российский университет дружбы народов реализует в Кыргызстане проект по повышению квалификации кадров по психологии. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.
По его данным, планируется реализовать три программы повышения квалификации продолжительностью по 72 академических часа.
Темы программ:
- «Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания»;
- «Современные психолого-педагогические технологии в образовании»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков».
Обучение будет проходить в дистанционном формате на базе интернет-ресурса РУДН. Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.