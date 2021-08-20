Кыргызстанцы могут пройти повышение квалификации по психологии бесплатно

Российский университет дружбы народов реализует в Кыргызстане проект по повышению квалификации кадров по психологии. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, планируется реализовать три программы повышения квалификации продолжительностью по 72 академических часа.

Темы программ:

«Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания»;

«Современные психолого-педагогические технологии в образовании»;

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков».

Обучение будет проходить в дистанционном формате на базе интернет-ресурса РУДН. Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.