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Общество

Кыргызстанцы могут пройти повышение квалификации по психологии бесплатно

Российский университет дружбы народов реализует в Кыргызстане проект по повышению квалификации кадров по психологии. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, планируется реализовать три программы повышения квалификации продолжительностью по 72 академических часа.

Темы программ:

  • «Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания»;
  • «Современные психолого-педагогические технологии в образовании»;
  • «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков».

Обучение будет проходить в дистанционном формате на базе интернет-ресурса РУДН. Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204594/
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