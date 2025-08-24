Не ждать многого и не перегружать. Психолог о подготовке ребенка к школе

В связи с переходом на 12-летнее образование в этом году в первый класс записывают детей с 5,5 и 6 лет. Семилетки сразу пойдут во второй класс.

О том, какие основные трудности чаще всего возникают у первоклассников в первые недели учебы и как долго может продлиться адаптация, 24.kg рассказала школьный/детский психолог Мээрим Рыскулова.

— Как настроить ребенка в таком возрасте к учебе?

— Готовить ребенка к школе надо задолго до того, как он туда пойдет. Многое зависит от родителей — формировали ли они позитивный образ школы, следовали ли режиму, развивали ли социальные навыки, моторику, самоорганизацию, самообслуживание, эмоциональный интеллект и так далее.

Обычно родители начинают говорить детям, что школа — это большая ответственность. Что как только ребенок пойдет в первый класс, то чуть ли не начнется взрослая жизнь. Это опрометчиво.

Такая ответственность для 6-летнего ребенка тяжелая, ему сложно справиться с этим чувством.

Можно рассказывать о школе в положительном ключе. Вместе полистать старый альбом, посмотреть школьные фотографии родителей. Взрослые могут поделиться своими теплыми воспоминаниями. Можно заранее сходить в школу, познакомиться с учителем, посмотреть кабинеты, площадку. Ну и самое главное — дать ребенку понять, что бояться, ошибаться и стесняться — это нормально, а рядом есть взрослые, которые помогут.

— Какие основные трудности чаще всего возникают у первоклассников в первые недели учебы?

— Они связаны не с учебой как таковой, а с адаптацией к новому ритму и требованиям — сложности расставания с родителями по утрам, многочисленные правила, привыкание к школьному режиму (вставать рано, высиживать уроки), конфликты со сверстниками из-за игрушек, места в очереди.

— Сколько времени обычно занимает адаптация к школьной жизни?

— Для первоклассника она может длиться от трех недель до полугода. Все индивидуально.

Психика ребенка еще слабая, мозг в начале развития. Не надо от него многого ожидать.

Если через полгода первоклашку все также что-то беспокоит, надо предпринимать меры. Здесь может быть ряд причин — подход родителей, учителя, неврологические и психологические причины, рутина.

Кстати, насчет невролога. Я всегда родителям будущих первоклашек советую сделать чекап у невролога, чтобы исключить физиологические причины.

При сложностях в адаптации к школе рекомендую обратиться к детскому психологу, чтобы он разобрался в причинах и бережно помог ребенку влиться в процесс.

— Как помочь ребенку привыкнуть к новому режиму дня?

— Здесь важна постепенная перестройка режима. За 2-3 недели можно начинать укладывать и будить ребенка в то время, которое требует его будущая школа. А вообще, в 6-7 лет детскому организму надо строго 9-10 часов сна. Поэтому рекомендую укладывать ребенка не позже 21.30-22.00. Важно выработать спокойный предсказуемый ритуал отхода ко сну. Хорошо, когда и утро предсказуемое: умывание, завтрак, одевание в определенной последовательности.

Хочу добавить насчет кружков.

В начале учебного года ребенок и так перегружен. Рекомендую на первое время немного уменьшить нагрузку после школы.

Да, со стороны кажется, что ребенок только и делает, что веселится в школе. Но и перегрузка психики там есть. Просто ребенок ее сам не осознает.

— Нужно ли родителям оставаться рядом в первые дни учебы или, наоборот, давать больше самостоятельности?

— Здесь важен тот самый пресловутый баланс между поддержкой и самостоятельностью. Важно быть рядом в первый день учебы во время линейки, полезно быть рядом во время утренних сборов, или если у ребенка есть тревога. Ну а если он понял, что в школе безопасно, тогда начнется постепенный процесс сепарации. Школьник будет по утрам с удовольствием уходить в школу, найдет друзей, будет много говорить о них, у него появится собственное видение. Здесь родителям стоит дать ему немного воздуха.

— Какие ритуалы или семейные традиции могут помочь ребенку чувствовать себя увереннее в первые учебные дни?

— Хороший способ поддержать первоклассника — ввести простые, но теплые семейные ритуалы. Они создают ощущение стабильности и безопасности, что снижает тревогу. Самое банальное — перед выходом из дома обниматься десять секунд (если ребенок телесный).

Можно придумать секретную фразу или приветствие. У меня, например, с племянницей есть свое приветствие при каждой встрече и прощании. И она получает удовольствие от этого. Да и я тоже.

Очень действенный ритуал — совместное чтение книг перед сном. На период адаптации к школе можно специально выбрать сказки о школе и адаптировать их самим под ребенка. Например, если у вас сын, чтобы главный герой был мальчик. Если дочка со светлыми волосами, то и главная героиня пусть будет такой же. Такой метод называется сказкотерапией.

Еще один полезный ритуал — ходить периодически на свидания с ребенком. Важное условие: чтобы на свидании был один ребенок и один родитель.

Можно чередовать комбинации членов семьи, главное — справедливо. Понимаю, у родителей не всегда есть время. Главное, делать по мере возможности. Это хороший инструмент для родителя и ребенка узнать друг друга поглубже. Ну и общие семейные сборы никто не отменял, само собой.

— Как справляться ребенку с тревогой перед школой? Как поведение родителя настраивает на день школьника?

— Я не удивлю, если скажу, что состояние ребенка напрямую зависит от состояния папы, мамы, общей атмосферы в доме. Особенно важна мама. Спокойный родитель — это спокойный (в плане уверенности в себе) ребенок.

— В 12-летней образовательной программе до третьего класса включительно не будет оценок. Даже если учитель не поставит двойку, он может написать в тетради «плохо», «старайся» и так далее. Как это влияет на детей с психологической точки зрения?

— Внедрение безотметочной системы в 1-2-х классах — это самое правильное решение. Детям это и не нужно в таком возрасте. Ребенок в самом начале образовательного процесса, как можно это оценивать? Да и в целом, оценка — это что-то субъективное.

Даже если учитель будет оставлять комментарии, это его видение. Родители не могут диктовать учителю как работать. Тем более они не могут подрывать его авторитет при ребенке фразами «не обращай внимание», «он/она не прав(а)» и тому подобное. Тут важно донести до ребенка, что это не комментарий к его личности как таковой, а больше к его готовности к уроку и только.

— Какую ошибку родители чаще всего совершают при подготовке к школе и во время учебы?

— Когда родители внушают первоклашке излишнюю ответственность или, того хуже, пугают. У меня в практике были родители, которые пугали, что если ребенок не будет слушаться, они его отправят в школу к злой учительнице.

Есть и другие ошибки: Если родители не выстраивают рутину и предсказуемость в жизни ребенка. Если они в первое полугодие перегружают первоклашку секциями. Бедный ребенок после дня в школе плетется на кружок. Если родители предъявляют ребенку завышенные ожидания, сравнивают с другими детьми. Если они подрывают авторитет учителя при ребенке.

Я не защищаю слепо учителей, они тоже разные. Просто важно конфликт с учителем решать правильно. Вы-то как взрослые урегулируете вопрос, а у ребенка останется стойкое негативное мнение об учителе, он перестанет его принимать всерьез. А авторитеты, ориентиры, так называемые модели нужны детям.

— Что делать, если ребенок отказывается идти в школу или боится учителя?

— Важно не ругать его, а признать чувства, мягко выяснить причину, поговорить с учителем о поддержке, ввести спокойные ритуалы прощания утром, акцентировать внимание на положительных моментах школьного дня и обязательно хвалить за маленькие шаги. Обычно такие страхи проходят через несколько недель, а если сохраняются долго — обратитесь к психологу.

— Надо ограничивать гаджеты и мультфильмы во время учебы?

— Американская академия педиатрии говорит, что для детей после шести лет не столько важно количество времени, сколько качество, контекст и семейные правила пользования. Конечно, ограничивать надо, так как без этого дети могут бесконечно сидеть в гаджетах. Могу сказать, что не больше 2-2,5 часа в день. В каждой семье индивидуально. Но и перебарщивать с лимитированием я не советую. Цифровой мир детей — это веяние времени, с которым почти невозможно бороться. Ребенку важно оставаться в контексте.