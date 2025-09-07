12:03
Спорт

Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы

Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы. Об этом сообщается на сайте World boxing.

СМИ
Фото СМИ. Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы

Представитель КР выступает в весовой категории до 70 килограммов и стартовал со стадии 1/16 финала.

Первым соперником Ихтияра Нишонова стал Санни Кевин Керр из Шотландии. По итогам трех раундов единогласным решением судей победу отдали кыргызстанцу.

Он вышел в 1/8 финала, где встретится с соперником из Туркменистана Байрамдурды Нурмухамедовым, который на этом турнире победил представителей Мексики и Бразилии.

Бой пройдет 8 сентября.

Первый в истории совместный чемпионат мира 2025 по боксу среди мужчин и женщин стартовал в Ливерпуле 4 сентября. Соревнования проходят на арене M&S Bank Arena и продлятся до 14 сентября.

Это крупнейший турнир по олимпийскому боксу, когда-либо проходивший в Великобритании: участие принимают более 540 спортсменов из 66 национальных федераций.

Это первый чемпионат мира под эгидой новой международной федерации World Boxing, которая будет заниматься олимпийской квалификацией по боксу. ЧМ 2025 — первый этап на квалификацию на Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе.

Всего разыгрывается 80 медалей в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин. В числе участников — 17 медалистов Олимпийских игр в Париже-2024, а также более 30 боксеров, выступавших на Играх.
Кыргызстанец Ихтияр Нишонов стартовал на чемпионате мира по боксу с победы
