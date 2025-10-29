Учителя в Кыргызстане будут повышать свою квалификацию чаще. Об этом сообщил директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Алмазбек Токтомаметов.

По его словам, раньше педагоги проходили повышение квалификации один раз в пять лет, однако теперь планируется, чтобы это делали ежегодно.

«Ранее принят новый закон об образовании. В нем требование о прохождении курсов раз в пять лет отменено. Сейчас разрабатывается новое положение, согласно которому мы хотим, чтобы каждый педагог проходил обучение ежегодно. Единственный вопрос — сколько часов оно должно занимать? Нужно определить количество, исходя из наших возможностей», — цитируют Алмазбека Токтомаметова в Минпросвещения.

По его мнению, пять лет — это очень большой срок, и если специалист не работает над собой, то за это время он может сильно отстать в профессиональном плане.

Отмечается, что в 2018-2019 годах обучение проходили 11-12 тысяч учителей по всей стране. В 2023/24 учебном году — уже 54 тысячи, а в 2024/25 учебном году охвачена 41 тысяча педагогов. Это стало возможным благодаря в том числе цифровизации системы образования.