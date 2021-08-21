Прием заявок на получение российских грантов на просвещение и науку продлили

Продлены сроки приема заявок грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи на конкурс имени академика Костомарова. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.
По его данным, кыргызстанцы могут подать заявки до 26 августа включительно.
Отметим, что десять лучших проектов получат грант в размере 50 тысяч рублей каждый. Авторов-победителей пригласят в Москву для представления своих проектов и торжественного награждения в декабре 2021 года.
Требования к участникам конкурса:
- молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (включительно);
- студенты образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, аспиранты, преподаватели, ученые и молодые специалисты;
- граждане стран СНГ.
Чтобы подать заявку, нужно заполнить регистрационную форму.