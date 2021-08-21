В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке выявили четыре случая, Баткенской области — два, Джалал-Абадской — один, Иссык-Кульской — один, Чуйской — четыре.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны пять медработников, из домашней изоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 712, из которых выздоровели 6 тысяч 367 человек.