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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 378 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 378 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 20 августа:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 52;
  • Клинический родильный дом № 2 — 56;
  • Национальный центр физиатрии — 14;
  • Национальный хирургический центр — 3;
  • Городская клиническая больница № 6 — 78;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 38;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 43;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 33;
  • Чуйская областная объединенная больница — 11;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 50.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 173 тысячи 428 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204545/
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