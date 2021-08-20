Для зараженных COVID-19 свободны 378 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 378 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 20 августа:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 52;
- Клинический родильный дом № 2 — 56;
- Национальный центр физиатрии — 14;
- Национальный хирургический центр — 3;
- Городская клиническая больница № 6 — 78;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 38;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 43;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 33;
- Чуйская областная объединенная больница — 11;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 50.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 173 тысячи 428 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.