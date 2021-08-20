Для зараженных COVID-19 свободны 378 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 378 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 20 августа:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 52;

Клинический родильный дом № 2 — 56;

Национальный центр физиатрии — 14;

Национальный хирургический центр — 3;

Городская клиническая больница № 6 — 78;

Национальный центр кардиологии и терапии — 38;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 43;

Национальный центр онкологии и гематологии — 33;

Чуйская областная объединенная больница — 11;

Национальный центр охраны материнства и детства — 50.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 173 тысячи 428 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.