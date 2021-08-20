В Кыргызстане за сутки выявили 242 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 81 случай, Оше — 8, Чуйской области — 71, Ошской — 12, Таласской — 11, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 15.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 173 тысячи 428 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.