09:42
USD 84.62
EUR 98.89
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Теперь можно отследить госзакупки на борьбу с COVID-19 в Кыргызстане

Разработан ресурс по отслеживанию государственных закупок на борьбу с COVID-19. Об этом 24.kg сообщили в Альянсе по продвижению гражданских инициатив.

Читайте по теме
Больницы в регионах планируют закупить медицинские изделия по завышенным ценам

Отмечается, что инструмент разработан в стандарте OCDS, который позволяет структурировать и публиковать данные обо всем цикле госзакупок, начиная от планирования и заканчивая выполнением контракта.

OCDS — это глобальный стандарт данных, структурированный для того, чтобы отображать полный закупочный цикл. Модель позволяет партнерам со всего мира публиковать машиночитаемые, структурированные данные, дополнять их своей информацией и создавать инструменты для анализа.

Одним из таких инструментов является Open Contracting. Он собирает данные о коронавирусных закупках из нескольких стран, в том числе из Кыргызстана. В списке доступных языков ресурса есть и кыргызский.

По словам представителя Open Contracting Partnership Виктора Нестулии, портал госзакупок в КР постепенно совершенствуется.

«Да, система не идеальна. Можно делать некоторые манипуляции с публикацией объявлений. Еще нет полного функционала имплементации договоров, то есть мы не видим, когда были подписаны акты, когда была совершена проплата. Но с каждым днем информации и данных в доступе для широкой общественности становится больше», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204514/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Коронавирусом болеет 4 тысячи 171 человек, 563 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 242 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 428
Кыргызстанцев приглашают участвовать в международной премии We Are Together
Для зараженных COVID-19 свободны 352 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 209,2 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
Коронавирусом болеет 4 тысячи 458 человек, 600 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Аркадий Дубнов об&nbsp;опасениях стран Центральной Азии Ситуация в Афганистане. Аркадий Дубнов об опасениях стран Центральной Азии
В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют отставки судьи В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи
Бизнес
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
20 августа, пятница
09:38
Внимание, розыск! В Московском районе пропал 24-летний Иван Литвинов Внимание, розыск! В Московском районе пропал 24-летний...
09:30
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
09:27
На варварскую обрезку деревьев пожаловались жители села Беловодского
09:12
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
09:11
Коронавирусом болеет 4 тысячи 171 человек, 563 — в тяжелом состоянии