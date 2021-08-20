Теперь можно отследить госзакупки на борьбу с COVID-19 в Кыргызстане

Разработан ресурс по отслеживанию государственных закупок на борьбу с COVID-19. Об этом 24.kg сообщили в Альянсе по продвижению гражданских инициатив.

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Отмечается, что инструмент разработан в стандарте OCDS, который позволяет структурировать и публиковать данные обо всем цикле госзакупок, начиная от планирования и заканчивая выполнением контракта.

OCDS — это глобальный стандарт данных, структурированный для того, чтобы отображать полный закупочный цикл. Модель позволяет партнерам со всего мира публиковать машиночитаемые, структурированные данные, дополнять их своей информацией и создавать инструменты для анализа.

Одним из таких инструментов является Open Contracting. Он собирает данные о коронавирусных закупках из нескольких стран, в том числе из Кыргызстана. В списке доступных языков ресурса есть и кыргызский.

По словам представителя Open Contracting Partnership Виктора Нестулии, портал госзакупок в КР постепенно совершенствуется.

«Да, система не идеальна. Можно делать некоторые манипуляции с публикацией объявлений. Еще нет полного функционала имплементации договоров, то есть мы не видим, когда были подписаны акты, когда была совершена проплата. Но с каждым днем информации и данных в доступе для широкой общественности становится больше», — сказал он.